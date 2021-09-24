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Жители Нижнего Новгорода обнаружили в одном из районов города коляску с младенцем

По факту обнаружения ребенка проводится проверка

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 сентября. /ТАСС/. Прохожие нашли коляску с восьмимесячным младенцем в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"По поступающим запросам по факту обнаружения гражданами коляски с 8-месячным ребенком в Автозаводском районе областного центра сообщаем, что сообщение в полицию поступило около 16:30 мск 24 сентября", - отметили в пресс-службе.

Ребенок в настоящее время находится больнице. По предварительной информации, его состояние опасений не вызывает.

По факту обнаружения ребенка проводится проверка, устанавливаются родители малыша.

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РоссияНижегородская область
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