{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

МЧС направит спасателей для помощи населению Дагестана в связи с непогодой

Они будут направлены в пострадавшие районы
Фото {{sliderIndex+1}} из 2
Развернуть

{{sliderIndex+1}} / 2

Описание
© Министерство транспорта и дородно политики Дагестана/ТАСС
© Министерство транспорта и дородно политики Дагестана/ТАСС

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Спасатели будут направлены в пострадавшие от непогоды районы Дагестана, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Для оценки обстановки и оказания помощи населению принято решение направить спасателей ГУ МЧС России по Республике Дагестан в пострадавшие от непогоды районы", - сказали в ведомстве.

В республиканском главке МЧС развернут оперативный штаб.

По последним данным, дождями и селями повреждены несколько дорог, некоторые трассы были перекрыты в превентивных целях. В трех горных районах республики нарушено электроснабжение, ведутся восстановительные работы.

В Дагестане действует экстренное предупреждение о непогоде: в регионе продолжаются ливни, грозы, ветер до 20 м/с, существует опасность схода селей. 

Теги
Россия
Непогода оставила без электричества 35 тыс. человек в Дагестане
Из-за неблагоприятных погодных условий в регионе, которые, по прогнозам, сохранятся до конца недели, энергетики "Дагэнерго" работают в режиме повышенной готовности.
Читать полностью