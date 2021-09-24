МЧС направит спасателей для помощи населению Дагестана в связи с непогодой

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Спасатели будут направлены в пострадавшие от непогоды районы Дагестана, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Для оценки обстановки и оказания помощи населению принято решение направить спасателей ГУ МЧС России по Республике Дагестан в пострадавшие от непогоды районы", - сказали в ведомстве.

В республиканском главке МЧС развернут оперативный штаб.

По последним данным, дождями и селями повреждены несколько дорог, некоторые трассы были перекрыты в превентивных целях. В трех горных районах республики нарушено электроснабжение, ведутся восстановительные работы.

В Дагестане действует экстренное предупреждение о непогоде: в регионе продолжаются ливни, грозы, ветер до 20 м/с, существует опасность схода селей.