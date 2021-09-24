Суд арестовал на 11 суток двоих парашютистов, приземлившимися на трассу в Москве

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Гагаринский суд Москвы в пятницу арестовал на 11 суток двоих парашютистов, которые спрыгнули с высотного здания на Ленинском проспекте и приземлились на проезжую часть. Об этом ТАСС сообщил один из участников процесса.

"Суд признал Свитнева и Дербенева виновными в мелком хулиганстве и назначил наказание в виде 11 суток административного ареста", - сказал собеседник агентства.

Ранее в интернете появилось видео с эпизодом приземления парашютистов на Ленинском проспекте в Москве. Полиция по этому факту начала проверку.