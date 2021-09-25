Полиция эвакуировала людей из магазина Disney в центре Нью-Йорка из-за сообщения о бомбе

НЬЮ-ЙОРК, 25 сентября. /ТАСС/. Правоохранители провели эвакуацию из магазина Disney на Таймс-сквер в центре Нью-Йорка. Как сообщают пользователи соцсетей, утверждающие, что находятся на месте событий, причиной эвакуации является сообщение о минировании здания.

По кадрам с камер видеонаблюдения видно, что прилегающую к зданию магазина территорию оцепили, на месте находилось более десятка автомобилей правоохранителей, в том числе один фургон полицейского отряда саперов.

"Будьте готовы к перебоям в работе транспорта, перекрытию дорог и присутствию экстренных служб в районе Таймс-сквер. Избегайте прохода к территории", - написала в Twitter служба экстренных оповещений города, которая при этом не указала причины проведения эвакуации.

Позднее правоохранительные органы сняли оцепление у магазина, сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

В настоящее время в районе площади осталась только пара полицейских автомобилей, многочисленные прохожие беспрепятственно проходят мимо ранее оцепленного здания, дорожное движение также восстановлено.

Как сообщил ТАСС сотрудник полиции на месте происшествия, действительно поступило сообщение, что в магазине может быть бомба, однако тревога оказалась ложной.