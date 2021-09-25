В России за сутки ликвидировали 13 лесных пожаров на площади свыше 2,4 тыс. га

ТАСС, 25 сентября. Специалисты ликвидировали за сутки в регионах РФ 13 лесных пожаров на площади свыше 2,4 тыс. га, сообщает в субботу пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 24 сентября, в России лесопожарными силами ликвидировано 13 лесных пожаров на площади 2 401 га. На 00:00 мск 25 сентября на территории Российской Федерации действовало шесть лесных пожаров на площади 14 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Один пожар действует в Республике Саха (Якутия) на площади 7 га, еще один на площади 3 га в Курганской области. Также есть возгорания на площадях по 2 га на территориях Свердловской области и Хабаровского края.

На тушении задействованы 185 человек, 66 единиц техники, 19 воздушных судов на мониторинге.

Пожароопасный сезон открыт в 77 субъектах РФ, особый противопожарный режим введен в 36 субъектах РФ.