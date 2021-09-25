Ураган "Сэм" в Атлантике усилился до второй категории

ТАСС, 25 сентября/. Ураган первой категории "Сэм" в Атлантическом океане в пятницу усилился до второй категории по шкале Саффира - Симпсона. Об этом сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

На данный момент максимальная скорость ветра в пределах стихии составляет 43 м/с. "Сэм" находится на расстоянии около 1 950 км к северо-востоку от Ливардских островов в Карибском море и движется в северо-западном направлении со скоростью примерно 22 км/ч.

Ранее центр сообщал о формировании в Атлантике нового шторма. Природное явление отслеживалось со среды под номером "18", однако в четверг усилилось до шторма и получило название "Сэм", став 18-м названным штормом за весь сезон ураганов 2021 года. В пятницу скорость его порывов достигла 33 м/с, что соответствует урагану первой категории.

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с начала июня до конца ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.