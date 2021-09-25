Задержаны еще два участника нападения на Дагестан в 1999 году в составе банды Басаева

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Следователи задержали еще двух членов банды Басаева, принимавших участие в нападении на населенные пункты Республики Дагестан в 1999 году. Об этом в субботу сообщается на сайте СК РФ.

"Следователи совместно с сотрудниками Федеральной службы безопасности, МВД России и при силовой поддержке Росгвардии задержали двоих уроженцев Ставропольского края - Альберта Елакаева и Алимхана Мусаева. Указанные лица являлись членами незаконного вооруженного формирования, которым руководили Ш. Басаев и Э. Хаттаб. В их действиях усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209 УК РФ, ст. 279 УК РФ, ст. 317 УК РФ ("Бандитизм", "Вооруженный мятеж", "Посягательство на жизнь военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов")", - сообщили в ведомстве.

Следствие установило, что в середине июля 1999 года задержанные добровольно вступили в состав банды и приняли активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. "С 7 августа по 24 августа 1999 года боевики, вооруженные автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами, общей численностью не менее 1 000 человек приняли активное участие в вооруженном мятеже в целях свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности Российской Федерации", - сообщили в СК. В результате массированного прицельного обстрела, совершенного участниками банды на территории Ботлихского района, погибли 33 человека, еще 34 получили травмы различной степени тяжести.

"Они совершили посягательство на жизнь военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, осуществляющих обеспечение общественной безопасности и наведение конституционного порядка на территории Ботлихского района Республики Дагестан", - говорится в сообщении.

Следователи при оперативной поддержке сотрудников ФСБ и МВД России продолжают устанавливать участников нападения, которые скрываются от правоохранительных органов.