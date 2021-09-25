Авиарейсы задержали в аэропорту Нового Уренгоя из-за тумана

ЧЕЛЯБИНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Авиарейсы в Москву, Челябинск, Уфу, Краснодар, Красноселькуп задержали в аэропорту Нового Уренгоя из-за тумана и ограниченной видимости. Это следует из информации на онлайн-табло аэропорта.

По данным онлайн-табло, задержали три рейса в Москву, которые должны были отправиться по расписанию утром 25 сентября. Кроме того, два рейса в Уфу и по одному рейсу в Челябинск, Красноселькуп и Краснодар. Задержка составляет примерно от одного до четырех часов.

"На тот момент была ограниченная видимость, туман. Сейчас погода уже нормализовалась", - пояснили ТАСС в пресс-службе аэропорта.