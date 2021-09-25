Движение на федеральной трассе в Анапе ограничили из-за подтопления

КРАСНОДАР, 25 сентября. /ТАСС/. Движение на федеральной автодороге Новороссийск - Керчь в районе города-курорта Анапа ограничено из-за подтопления. Об этом ТАСС сообщили в отделе пропаганды краевого УГИБДД.

"Движение на федеральной автодороге Новороссийск - Керчь в городе-курорте Анапа ограничено в связи с подтоплением", - сообщили в отделе пропаганды.

Уточняется, что из-за обильных осадков произошло подтопление прилегающих территорий к федеральной автомобильной дороге Новороссийск - Керчь в поселке Виноградном. Сотрудники Госавтоинспекции ограничили движение автомобилей на 300-метровом участке трассы, организовали объезд через поселок Виноградный.

Накануне сообщалось, что, по данным краснодарского Гидрометцентра, на территории Краснодарского края действуют штормовые предупреждения, связанные с сильными осадками, ветром, подъемами уровней рек до опасных явлений. На Черноморском побережье возможно формирование смерчей. В Сочи возрастает риск схода селевых потоков малого объема.