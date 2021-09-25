Движение на федеральной трассе в Анапе, ограниченное из-за подтопления, восстановили

КРАСНОДАР, 25 сентября. /ТАСС/. Движение на федеральной автодороге Новороссийск - Керчь в районе города-курорта Анапа, которое ограничили утром 25 сентября из-за подтопления, восстановлено. Об этом ТАСС сообщили в отделе пропаганды краевого УГИБДД.

Утром 25 сентября сообщалось, что движение на федеральной автодороге Новороссийск - Керчь в районе города-курорта Анапа ограничили из-за подтопления.

"Движение открыто в 08:45", - сообщили в отделе пропаганды.

Накануне сообщалось, что, по данным краснодарского Гидрометцентра, на территории Краснодарского края действуют штормовые предупреждения, связанные с сильными осадками, ветром, подъемами уровней рек до опасных явлений. На Черноморском побережье возможно формирование смерчей. В Сочи возрастает риск схода селевых потоков малого объема.