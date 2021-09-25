Утечка газа могла стать причиной взрыва в пятиэтажке в Свердловской области

ТАСС, 25 сентября. Утечка бытового газа рассматривается в качестве предварительной причины взрыва бытового газа, который произошел утром 25 сентября в квартире пятиэтажного жилого дома в Верхней Пышме в Свердловской области, и в результате которого один человек пострадал. Об этом говорится в сообщении пресс-центра областной прокуратуры.

"Прокуратура Верхней Пышмы организовала проверку в связи с хлопком, предварительно, газовоздушной смеси в квартире на улице Юбилейной в городе Верхняя Пышма. <…> Предварительной причиной является утечка газа", - сказано в сообщении.

Уточняется, квартира расположена на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Проверка выяснит, когда проверялось газовое оборудование в многоквартирном доме и в квартире. Также прокуроры проконтролируют обследование дома на предмет устойчивости конструкций.

Ранее со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону сообщалось, в результате взрыва бытового газа в квартире пятиэтажного жилого дома в Верхней Пышме в Свердловской области один человек пострадал. До прибытия пожарных из подъезда самостоятельно эвакуировались 11 человек, из них двое детей. В результате инцидента произошло обрушение межквартирных перегородок, при этом несущие конструкции здания не повредились. После обследования подъезда жильцы вернулись в свои квартиры.