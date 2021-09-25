В Сочи движение на участке трассы, ведущей в Абхазию, ограничили из-за подтопления

КРАСНОДАР, 25 сентября. /ТАСС/. Движение на участке федеральной автодороги Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия ограничили в Сочи из-за затопления проезжей части. Об этом ТАСС сообщили в отделе пропаганды краевого УГИБДД.

"В результате выпадения обильных осадков произошло затопление федеральной автомобильной дороги Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия в поселке Вардане Лазаревского района. Сотрудниками Госавтоинспекции ограничено движение автомобилей на участке данной автомобильной дороги в районе 147 км", - сообщили в отделе пропаганды.

Уточняется, что на месте работают три экипажа Госавтоинспекции.

По данным краснодарского Гидрометцентра, на территории Краснодарского края действуют штормовые предупреждения, связанные с сильными осадками, ветром, подъемами уровней рек до опасных явлений. На Черноморском побережье возможно формирование смерчей. В Сочи возрастает риск схода селевых потоков малого объема.