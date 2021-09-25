Придворовые территории подтопило в Анапе из-за сильного дождя

КРАСНОДАР, 25 сентября. /ТАСС/. Придворовые территории оказались подтоплены в поселке Виноградный в Анапе из-за сильного дождя. Проводится откачка воды, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"В муниципальном округе города Анапа, поселке Виноградный выпало около 40 мм осадков, вследствие чего подтоплено четыре придворовых территории на уровне до 30 см, вода в дома не заходила. Осадки прекратились, проводится откачка воды с подтопленных территорий. С 03:00 часов ночи осадки усилились и проходят по всей территории края. Наиболее интенсивные на Черноморском побережье, муниципальном округе Туапсинский район, Сочи и юго-восточные районы края", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на контроле Главного управления МЧС находится три экстренных предупреждения. В течение суток 25 и 26 сентября местами на территории края ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 20-22 м/с, на реках подъем уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок, а так же имеется опасность формирования смерчей.

"Организована круглосуточная работа оперативного штаба Главного управления и оперативного штаба Управления по городу Сочи. В поселке Джубга Туапсинского района находится оперативная группа а также аэромобильная группа Главного управления в составе 41 человека, 10 единиц техники, в том числе три плавсредства. Приведена в готовность к выходу и применению пожарно-спасательная, специальная техника. Усилена группировка МЧС России в Сочи автоцистернами", - отметили в пресс-службе.

Также отмечается, что осадки начнут ослабевать после 15:00. По горным рекам наблюдаются колебания уровней воды, без достижения опасных явлений.

Утром 25 сентября сообщалось, что из-за подтоплений ограничили движение на двух участках федеральных автодорог в Сочи и Анапе.