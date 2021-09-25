{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Российский сухогруз столкнулся с турецким судном в Босфоре

Береговая охрана Турции сообщила, что погибших или пострадавших нет
Пролив Босфор EPA-EFE/ERDEM SAHIN, архив
Описание
Пролив Босфор
© EPA-EFE/ERDEM SAHIN, архив

АНКАРА, 25 сентября. /ТАСС/. Российский и турецкий сухогрузы "Русич-10" и Tahsin Imamoglu столкнулись в субботу в проливе Босфор, сообщили в береговой охране Турции.

"В результате столкновения погибших или пострадавших нет, ущерб нанесен только непосредственно судам. На место направлены буксиры береговой охраны", - говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, по данным береговой службы, ранее в субботу произошел еще один инцидент с участием российского судна. "Следовавший из Текирдага в Россию 140-метровый сухогруз "Волжский-40" на выходе из пролива Босфор столкнулся с рыболовецким судном, после чего буксиры береговой охраны отбуксировали сухогруз к месту якорной стоянки Ахыркапы", - добавили в ведомстве.

Теги
Турция
Стрельба в Пермском государственном университете
В больницах остаются 15 пострадавших при стрельбе в вузе Перми
Сам нападавший находится в тяжелом состоянии
Читать полностью