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Стрельба в Пермском государственном университете

В больницах остаются 15 пострадавших при стрельбе в вузе Перми

Сам нападавший находится в тяжелом состоянии

ПЕРМЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Трое пострадавших при стрельбе в вузе Перми выписались из городских больниц за прошедшие два дня, под наблюдением врачей остаются 15 человек. Семеро пациентов проходят лечение в московских клиниках и восемь - в пермских, рассказали ТАСС в пресс-службе регионального минздрава.

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"На лечении в больницах Пермского края остаются восемь человек в состоянии легкой и средней тяжести. Также нападавший находится в тяжелом состоянии", - рассказали в министерстве, уточнив, что нападавший в сводке указывается отдельно.

Накануне губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал, что в федеральных медицинских центрах продолжают лечение семь человек, из них двое - в состоянии средней тяжести. Родственники пострадавших также на время переехали в Москву, вопрос с их проживанием краевые власти взяли на себя.

Теги
РоссияПермский крайСтрельба в Пермском государственном университете
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