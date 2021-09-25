В больницах остаются 15 пострадавших при стрельбе в вузе Перми

ПЕРМЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Трое пострадавших при стрельбе в вузе Перми выписались из городских больниц за прошедшие два дня, под наблюдением врачей остаются 15 человек. Семеро пациентов проходят лечение в московских клиниках и восемь - в пермских, рассказали ТАСС в пресс-службе регионального минздрава.

"На лечении в больницах Пермского края остаются восемь человек в состоянии легкой и средней тяжести. Также нападавший находится в тяжелом состоянии", - рассказали в министерстве, уточнив, что нападавший в сводке указывается отдельно.

Накануне губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал, что в федеральных медицинских центрах продолжают лечение семь человек, из них двое - в состоянии средней тяжести. Родственники пострадавших также на время переехали в Москву, вопрос с их проживанием краевые власти взяли на себя.