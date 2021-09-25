В Ростове-на-Дону произошел взрыв газа в квартире жилого дома

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 сентября. /ТАСС/. Взрыв газа в квартире многоквартирного дома произошел утром в субботу на улице Магнитогорской в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии города.

"Хлопок газа произошел в доме на улице Магнитогорской, 3/1, ведется реагирование", - сказал представитель мэрии.

Как сообщает корреспондент ТАСС, взрыв произошел около 09:30 мск в квартире на пятом этаже, где проживает пожилой мужчина. В результате вылетели окна и остекление балкона. Сразу после произошедшего во дворе дома пахло газом, однако сейчас запаха нет. Прибывшие на место спасатели установили, что в результате произошедшего повреждена перегородка между квартирами, угрозы обрушения дома нет.

Мужчина в возрасте около 80 лет получил травмы в результате взрыва. "Есть пострадавший мужчина в сознании (возраст около 80 лет), оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении пресс-службы главного управления МЧС России по Ростовской области. В пресс-службе добавили, что из дома было эвакуировано 23 человека.

В ликвидации последствий ЧП принимают участия от МЧС России 31 человек, задействовано восемь единиц техники.

В управлении ГО и ЧС администрации Ростова-на-Дону ТАСС сообщили, что на месте ЧП работают сотрудники следственных органов.