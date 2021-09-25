Причиной пожара в общежитии Военного университета в Москве стало замыкание электропроводки

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Замыкание электропроводки стало причиной пожара в общежитии Военного университета на Комсомольском проспекте в Москве. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в правоохранительных органах.

"Предварительная причина возгорания - замыкание электропроводки. По данному факту проводится проверка", - сказал собеседник агентства.

Источник также уточнил, что из здания при пожаре эвакуировали 350 военнослужащих. В результате пожара медицинская помощь потребовалась начальнику управления одного из столичных округов МЧС России, который сломал лодыжку на левой ноге, а также пожарному, получившему ожог спины, и военнослужащему - отравился продуктами горения. Госпитализация им не потребовалась.

Пожар в общежитии Военного университета на Комсомольском проспекте в Москве начался в ночь на 24 сентября. Первоначально площадь возгорания составляла 100 кв. м, позже она выросла до 1 тыс. кв. м. Пожару присвоили третий (повышенный) номер сложности из пяти. Крыша частично обрушилась. Тушение осложнялось тем, что здание старой постройки, с деревянными перекрытиями, пустотами. Также работать пожарным мешало плотное задымление.