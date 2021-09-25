На курорте "Роза Хутор" за ночь выпало около 12 см снега

СОЧИ, 25 сентября. /ТАСС/. Около 12 см снега выпало на курорте "Роза Хутор" в Сочи в ночь на 25 сентября. Непогода продолжается, сообщил ТАСС синоптик курорта Адриан Коротеев.

"На 9:00 25 сентября на Роза Пик отмечено 12 см свежевыпавшего снега. Температура воздуха -1°С. Ветер южной четверти, 10 м/с, порывы 15 м/с. Ненастье продолжается. Пик непогоды еще впереди", - сказал Коротеев.

Он уточнил, что осадки вызваны североатлантическим циклоном. Накануне вечером сильные дожди прошли на Крымском полуострове, сегодня зона непогоды сместилась с запада на восток.

"Хотя нынешний сентябрь самый холодный за три года, в выпавшем снеге ничего сверхъестественного нет. Глубокая тропосферная ложбина холода обусловила холодную середину сентября в Центральной и Восточной Европе. На следующей неделе большей частью снег растает",- добавил синоптик.

24 сентября в Сочи объявили экстренное предупреждение о надвигающихся ливнях с грозами, 25 сентября прогноз оправдался. На время действия предупреждения будут закрыты пляжи, а на участке Магри - Веселое ожидаются смерчи над морем.