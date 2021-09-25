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Пожар возник в одной из камер женского СИЗО-6 в Москве

По информации источника ТАСС, эвакуировали соседние камеры

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Небольшой пожар произошел в одной из камер в женском СИЗО-6 в московском районе Печатники. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в экстренных службах.

"В одной из камер в женском следственном изоляторе № 6 произошел пожар. Площадь возгорания составила 1 кв. м, оно было ликвидировано сотрудниками до прибытия пожарных", - сказал собеседник агентства. Информация о пострадавших не поступала. В целях безопасности соседние камеры эвакуировали.

27 июля 2020 года в женском СИЗО № 6 "Печатники" также произошел пожар. Горел склад с постельными принадлежностями в подвальном помещении на площади 50 кв. м, тушение заняло пять часов.Эвакуировали 850 человек, 10 женщинам понадобилась медпомощь. Ущерб от пожара составил 8 млн рублей, возбудили дело о поджоге.

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