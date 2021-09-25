Пьяный мужчина открыл стрельбу из газового пистолета в Петербурге

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Бойцы Росгвардии задержали пьяного мужчину, во время конфликта устроившего стрельбу из газового пистолета на проспекте Энергетиков в Санкт-Петербурге. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.

"В Санкт-Петербурге сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали 35-летнего мужчину, который, будучи в состоянии алкогольного опьянения, применил газовый пистолет в ходе конфликта с другим гражданином", - сказали в пресс-службе.

Инцидент произошел минувшей ночью на проспекте Энергетиков. Сотрудники Росгвардии оперативно прибыли на место происшествия, задержали стрелка и обезоружили его. У задержанного изъяли аэрозольный пистолет "Тула (А+А)". "Стрелявший передан сотрудникам полиции", - добавили в ведомстве.