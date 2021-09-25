Жители дома в Ростове-на-Дону, где произошел взрыв газа, вернулись в свои квартиры

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 сентября. /ТАСС/. Жители многоквартирного дома по улице Магнитогорской, 3/1 в Ростове-на-Дону, где утром 25 сентября в одной из квартир произошел взрыв газа, вернулись в свои квартиры, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Спасатели сняли оцепление вокруг дома и разрешили жильцам вернуться домой. На месте продолжают работать спасатели МЧС России.

В пресс-службе администрации Ростова-на-Дону сообщили, что спасатели разбирают две межкомнатные стены в пострадавших квартирах. Специалисты управляющей компании работают над восстановлением остекления, позже они также восстановят разрушенные стены.

25 сентября власти сообщили о взрыве в квартире на пятом этаже дома по улице Магнитогорской, 3/1, из-за чего эвакуировали 50 человек. По данным пресс-службы главного управления МЧС России по Ростовской области, в квартире произошел взрыв газовоздушной смеси, в результате которого повредило перегородку между квартирами, угрозы обрушения дома нет. Пострадал мужчина 1959 года рождения, его доставили в больницу скорой медицинской помощи.