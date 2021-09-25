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Неизвестный обстрелял входную дверь театра "Около дома Станиславского" в Москве

Пострадавших нет
© Артем Коротаев/ТАСС, архив

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Полиция начала проверку после заявления о том, что неизвестный обстрелял входную дверь театра "Около дома Станиславского" в центре Москвы. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в правоохранительных органах.

"Вечером 24 сентября в полицию поступило заявление от работника театра "Около дома Станиславского" в Вознесенском переулке. Он просит принять меры к неизвестному, который обстрелял дверь театра, повредив остекление", - сказал собеседник агентства.

Источник отметил, что, предварительно, стрельба велась из пневматического пистолета. Пострадавших нет. "По данному факту проводится проверка", - отметил он.

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