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На трассе Джубга - Сочи произошел камнепад из-за сильного дождя

Никто не пострадал

СОЧИ, 25 сентября. /ТАСС/. Сильный дождь спровоцировал камнепад на трассе Джубга - Сочи. Пострадавших нет, одна полоса движения перекрыта, сообщает пресс-служба Упрдор "Черноморье".

"На трассе А147 Джубга - Сочи, км 132+800 (р-н мкр. Головинка, Лазаревского р-на Сочи) произошел камнепад, спровоцированный подвижками переувлажненного грунта, избыточно нагрузившего выход скальных пород. Для проезда перекрыта одна из двух полос, организован реверс", - говорится в сообщении.

На месте работает спецтехника, пострадавших нет. Транспорт не поврежден.

24 сентября в Сочи объявили экстренное предупреждение о надвигающихся ливнях с грозами, в субботу прогноз оправдался. На время действия предупреждения будут закрыты пляжи, а на участке Магри - Веселое ожидаются смерчи над морем.

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