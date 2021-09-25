На месте крушения Ан-26 в Хабаровском крае нашли бортовые самописцы

ХАБАРОВСК, 25 сентября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили бортовые самописцы на месте крушения самолета Ан-26 в Хабаровском крае. Об этом сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

"В настоящее время следственная группа с участием представителей комиссии Межгосударственного авиационного комитета провела дополнительный осмотр места происшествия, в ходе которого были обнаружены и изъяты бортовые самописцы, на которых зафиксированы внутрикабинные переговоры членов экипажа и технические параметры полета. Также в ходе осмотра места происшествия изъята техническая документация и иные средства технического контроля", - говорится в распространенном релизе.

22 сентября самолет Ан-26 осуществлял проверку наземных средств радиотехнического обеспечения полетов на территории Хабаровского края. В районе 38 км от Хабаровска самолет исчез с радаров. На борту самолета находились шесть членов экипажа, все погибли. Расследуется уголовное дело.