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Мужчина с топором ранил двух человек в магазине на северо-востоке Москвы

Нападавшего задержали

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Мужчина в магазине на северо-востоке Москвы с топором напал на посетителей, в результате двое пострадали, их госпитализировали. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе столичной ГУ МВД России.

В главке сообщили, что в полицию поступило сообщение о том, что в магазин на улице Каргопольской, дом 14 зашел мужчина с топором в руках и набросился на посетителей.

"Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали в магазине 48-летнего гражданина, который, по предварительным данным, нанес несколько ранений двум гражданам. Пострадавшие граждане госпитализированы", - сказали в пресс-службе.

В настоящее время обстоятельства и причины случившегося устанавливаются. Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что мужчина находится на учете в психоневрологическом диспансере. Инцидент произошел в магазине "Магнит".

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