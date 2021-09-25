Суд арестовал Удальцова на 10 суток за организацию несогласованной акции в центре Москвы

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Симоновский суд арестовал координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова на 10 суток за организацию несогласованной акции на Пушкинской площади в Москве 25 сентября. Об этом ТАСС сказали в пресс-службе суда.

"Согласно материалам административного дела, Удальцов во "ВКонтакте" на своей странице разместил информационный пост <...> с призывом к неопределенному кругу граждан выйти на массовый протест на Пушкинскую площадь. Сам Удальцов свою вину не признал, пояснил, что его помощниками была размещена информация о том, что 25 сентября состоится встреча с депутатами, организатором вышеуказанного мероприятия он не является. Постановлением Симоновского районного суда Удальцов признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ ("Организация массовой акции без соответствующего уведомления"), ему было назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток", - сказали в пресс-службе.

Адвокат Удальцова Виолетта Волкова сообщила ТАСС, что обжалует это решение. "Фактически, Удальцова признали виновным в организации встречи избирателей с депутатом Рашкиным. Но ее организатором является сам Рашкин. Конечно, мы обжалуем это решение", - сказала она.