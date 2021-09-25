Псковский губернатор назвал украинские ботофермы источником фейков о стрельбе в школах

ПСКОВ, 25 сентября. /ТАСС/. Украинские ботофермы стали источником массовых фейковых сообщений о стрельбе в российских школах, которые стали поступать после трагедии в Перми, сообщил в субботу губернатор Михаил Ведерников в своем видеообращении к жителям региона.

Администрация региона сообщила 22 сентября, что власти Псковской области после трагедии в Перми зафиксировали массовое распространение в социальных сетях недостоверных сообщений о якобы готовящихся нападениях на школы региона и на ведущий вуз области - Псковский государственный университет. По данным местных чиновников, информация об угрозе учебным учреждениям распространялась по студенческим и родительским чатам на фоне пермской трагедии.

"На неделе в родительских и студенческих чатах Псковской области начали расходиться тревожные слухи. На фоне трагедии в Перми появились сообщения о готовящихся атаках на наши учебные учреждения. Даже была информация о якобы стрельбе в одной из псковских школ. Тема крайне серьезная, поэтому мы оперативно отрабатывали ее вместе с МВД и ФСБ. Быстро выяснилось, что это информационные вбросы, которые целенаправленно делались во многих регионах страны для внесения панических настроений. Могу даже назвать их источник - это украинские ботофермы", - сказал губернатор.

Он также добавил, что подобные информационные вбросы в Псковской области уже фиксировались неоднократно. "Ранее они были на тему якобы минирования учебных учреждений Псковской области", - уточнил губернатор.