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На севере Москвы произошла авария с четырьмя автомобилями

Движение осуществляется по двум полосам из трех

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Авария с участием четырех автомобилей произошла на Дмитровском шоссе в Москве, движение на месте происшествия ограничено. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"На Дмитровском шоссе в районе д. 101, корпус 1 столкнулись четыре автомобиля. Движение в сторону ТТК затруднено. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.

Отмечается, что движение осуществляется по двум полосам из трех. Водителям рекомендовали по возможности объезжать данный участок.

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