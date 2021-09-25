МЧС спасло 82-летнего туриста, пострадавшего при восхождении на хребет Абишира-Ахуба

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Спасатели оказали помощь и передали медикам 82-летнего туриста из Санкт-Петербурга, который пострадал при восхождении на хребет Абишира-Ахуба. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

Спасателям Карачаево-Черкессии поступила информация о том, что 16 сентября 2021 года мужчина 1939 года рождения из Санкт-Петербурга вышел на туристический маршрут в поселке Архыз для восхождения на хребет Абишира-Ахуба. Но в назначенное время, 23 сентября, он не вышел на связь с родными.

"Незамедлительно на поиски туриста по нитке маршрута вышли две группы спасателей Архызского поисково-спасательного подразделения, которые, обследовав предполагаемые участки поисков, обнаружили мужчину на перевале Федосеева. Сотрудники МЧС России напоили пострадавшего горячим чаем, после чего успешно эвакуировали в поселок Архыз и передали медицинским работникам", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что спасательные работы усложнялись сильным ветром и снегом. Турист не был зарегистрирован в территориальном подразделении МЧС России.