Причиной столкновения сухогрузов в Босфоре стал отказ рулевого управления турецкого судна

ТАСС, 25 сентября. Отказ рулевого управления турецкого сухогруза, по предварительной информации, стал причиной столкновения российского и турецкого судов в проливе Босфор. Об этом в субботу сообщили ТАСС в судоходной компании "Волжское пароходство", которой принадлежит российское судно.

"По предварительным данным, произошел отказ рулевого управления турецкого судна. Детали обстоятельств выясняются", - отметили в компании.

Собеседница агентства уточнила, что сухогрузный теплоход "Русич-10" столкнулся с турецким теплоходом 25 сентября в районе 05:00 утра по местному времени во время прохода пролива Босфор в Черное море. "Теплоход "Русич-10" следовал в балласте из порта Гемлик в порт Таганрог под погрузку", - уточнили в компании.

По данным "Волжского пароходства", на борту российского сухогруза был экипаж из 11 человек. Все члены экипажа - граждане России.

Ранее сообщалось, что российский и турецкий сухогрузы "Русич-10" и "Тахсин Имамоглу" столкнулись в субботу в проливе Босфор. В результате столкновения погибших или пострадавших нет, ущерб нанесен только непосредственно судам. На место были направлены буксиры береговой охраны. В субботу также произошел еще один инцидент с участием российского судна. Следовавший из Текирдага в Россию 140-метровый сухогруз "Волжский-40" на выходе из пролива Босфор столкнулся с рыболовецким судном, после чего буксиры береговой охраны отбуксировали сухогруз к месту якорной стоянки Ахыркапы.