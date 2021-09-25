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Мужчина открыл огонь из травматического пистолета в ТЦ в Сочи

Полиция задержала стрелявшего
© Сергей Мальгавко/ТАСС, архив

КРАСНОДАР, 25 сентября. /ТАСС/. Житель Сочи выстрелил в воздух из травматического пистолета в городском ТЦ "Моремолл" в результате конфликта на бытовой почве, мужчина и его оппонент задержаны.

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Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"25 августа в ТЦ "Моремолл" между двумя мужчинами произошел конфликт, который возник на бытовой почве. Во время конфликта 22-летний местный житель произвел выстрел из травматического оружия вверх, оба мужчины задержаны и доставлены в дежурную часть отдела полиции", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что пострадавших в результате инцидента нет.

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