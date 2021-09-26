В Азербайджане опровергли сообщения о пожаре во Дворце Гейдара Алиева в Баку

БАКУ, 26 сентября. /ТАСС/. МЧС Азербайджана опровергло сообщения о пожаре во Дворце Гейдара Алиева в центре Баку. Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что во дворце произошел взрыв и начался пожар.

"Пожара или возгорания в здании не было. Наблюдалось кратковременное задымление в соседнем с дворцом здании, оно было оперативно ликвидировано", - сообщили корреспонденту ТАСС в управлении противопожарной безопасности Насиминского района Баку, где расположено здание.

Дворец Гейдара Алиева - концертный зал, один из крупнейших в республике. Здесь проводились инаугурации Гейдара и Ильхама Алиевых. С 1991 по 2004 год концертный комплекс назывался "Дворцом Республики".