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На юго-западе Китая после схода оползня более 10 человек пропали без вести

Смещение грунта и горной породы произошло из-за проливных дождей

ПЕКИН, 26 сентября. /ТАСС/. Более 10 жителей провинции Сычуань на юго-западе КНР пропали без вести в результате схода оползня. Об этом сообщило в воскресенье Центральное телевидение Китая.

По его сведениям, ЧП произошло на строительной площадке в городе Яань на территории уезда Тяньцюань. Смещение грунта и горной породы, как уточняется, произошло из-за проливных дождей в этом регионе.

Власти приступили к проведению спасательных работ, мобилизовав ресурсы провинции. С целью обеспечения безопасности правоохранительные органы перекрыли дороги, ведущие к месту происшествия.

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