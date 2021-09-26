В летевший из Екатеринбурга в Сочи самолет ударила молния

СОЧИ, 26 сентября. /ТАСС/. Самолет, летевший из Екатеринбурга в Сочи, ушел на запасной аэродром в Краснодар из-за того, что в него попала молния. Пассажиры доставлены в место назначения на автобусе, сообщили ТАСС в пресс-службе авиаузла.

"В аэропорт Краснодара прибыл на запасной аэродром рейс, следовавший по маршруту Екатеринбург - Сочи. По информации от а/к "Азур", воздушное судно имеет следы воздействия от разряда атмосферного электричества (молния)", - сообщил собеседник агентства.

Инцидент произошел в субботу, но известно о нем стало только сейчас. В настоящее время, по словам собеседника, в аэропорту работают технические службы авиакомпании, которые примут решение о дальнейшей эксплуатации самолета. "Вчера 175 пассажиров рейса были отправлены в Сочи автобусами", - добавили в пресс-службе.