Полиция задержала участников ОПГ, которые заключили фиктивные сделки на 150 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Правоохранители задержали участников организованной группы, занимавшейся хищением товаров и денежных средств под видом закупки и поставки для магазинов. Злоумышленникам, создававшим фирмы-однодневки, удалось заключить сделки на сумму более 150 млн рублей. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Росгвардии.

"Сотрудники СОБР "Гранит" Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области посодействовали оперативникам уголовного розыска регионального ГУ МВД России в задержании участников организованной группы, занимавшейся хищением товаров и денежных средств под видом закупки и поставки для магазинов. Злоумышленникам, создававшим фирмы-однодневки, удалось заключить крупные сделки на общую сумму более 150 млн рублей", - говорится в сообщении.

Установлено, что преступная группа действовала в регионе с 2018 года. Ее члены нанимали персонал, арендовали офисы, находили коммерческие организации с хорошей репутацией и заключали с ними договоры на отгрузку или покупку товаров, но фактически не отгружали необходимый товар либо не оплачивали выставленные счета. Таким образом им удалось заключить пять крупных сделок на общую сумму около 153 млн рублей.