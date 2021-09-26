Троих пострадавших при восхождении на Эльбрус выписали из больницы

НАЛЬЧИК, 26 сентября. /ТАСС/. Еще трое пострадавших при восхождении на Эльбрус 23 сентября выписали из больницы. Четверо оставшихся чувствуют себя хорошо, сообщили ТАСС в региональном Минздраве.

"По данным на утро 26 сентября, еще три пациента выписаны. В стационаре РКБ остаются четыре человека. Все они находятся в ожоговом отделении. Чувствуют себя хорошо, динамика положительная", - сказал собеседник агентства.

Группа из 19 альпинистов, находившаяся на высоте 5 400 м на Эльбрусе, из-за непогоды запросила помощи у спасателей вечером 23 сентября. В нее изначально входили 23 человека, но четверо отказались от восхождения. Альпинисты заранее зарегистрировали маршрут в МЧС России. В ходе поисково-спасательной операции удалось найти и передать медикам 14 человек, из них 11 были госпитализированы. Пять человек погибли.