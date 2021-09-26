Прокуратура начала проверку после столкновения российского и турецкого судов в Босфоре

ТАСС, 26 сентября. Северо-западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту столкновения российского и турецкого сухогрузов в проливе Босфор, сообщает в воскресенье пресс-служба надзорного ведомства.

"Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения правил безопасности плавания по факту столкновения в проливе Босфор российского сухогруза "Русич-10" и турецкого Tahsin Imamoglu", - сказано в сообщении.

По предварительным данным, сухогруз судоходной компании "Волжское пароходство" следовал из порта Гемлик в порт Таганрог под погрузку, ранним утром 25 сентября он столкнулся с турецким судном в результате отказа рулевого управления последнего.

На борту "Русич-10" находились 11 членов экипажа, пострадавших нет. Судно получило незначительные повреждения, оно отбуксировано в турецкий порт. Разлива топлива не произошло. "Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства происшествия, вызовет судовладельца для дачи объяснений, даст оценку действиям ответственных лиц, при наличии оснований примет меры", - отметили в надзорном ведомстве.

Ранее в судоходной компании ТАСС также сообщили, что сухогруз при столкновении получил незначительные повреждения, разлива топлива в результате инцидента не произошло, никто не пострадал. По данным сайта компании, проект 00101 - "Русич" это двухвинтовой сухогрузный теплоход с носовым подруливающим устройством, наибольшая длина - 128,2 м, габаритная ширина - 16,74 м.