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Гибель альпинистов на Эльбрусе

Минздрав КБР уточнил число выписанных пострадавших при восхождении на Эльбрус

Больницу покинули два человека

НАЛЬЧИК, 26 сентября. /ТАСС/. Минздрав Кабардино-Балкарии уточнил, что в воскресенье утром из больницы выписали двоих. На лечении остаются пять пострадавших при восхождении на Эльбрус 23 сентября, сообщили ТАСС в региональном Минздраве.

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"По уточненной информации от врачей, сегодня выписали не трех, а двух пациентов. В РКБ остаются пятеро", - сказал собеседник агентства.

В Минздраве уточнили, что послеоперационный пациент хорошо себя чувствует.

Ранее сообщалось о выписке трех пострадавших сегодня утром.

Группа из 19 альпинистов, находившаяся на высоте 5 400 м на Эльбрусе, из-за непогоды запросила помощи у спасателей вечером 23 сентября. В нее изначально входили 23 человека, но четверо отказались от восхождения. Альпинисты заранее зарегистрировали маршрут в МЧС России. В ходе поисково-спасательной операции удалось найти и передать медикам 14 человек, из них 11 были госпитализированы. Пять человек погибли.

Теги
РоссияКабардино-БалкарияГибель альпинистов на Эльбрусе
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