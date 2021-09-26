Частная яхта села на мель в Татарстане

ТАСС, 26 сентября. Частная яхта, следовавшая из Ярославля в Сочи, села на мель в Татарстане. На судне находятся восемь человек, никто из них не пострадал, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В 11:35 мск 26 сентября в региональное ГУ МЧС "от диспетчера водных путей поступило сообщение о том, что 25 сентября в 20:00 частная яхта Sunseeker-56 села на мель (осадка 140 см) в Спасском районе на 1 416-м км реки Волги (заход к пристани Болгары)", сказано в сообщении.

В нем отмечается, что судовладелец и капитан яхты - частное лицо, двигался по маршруту Ярославль - Сочи.

По данным пресс-службы, на место направлены сотрудники МЧС. Яхта не обесточена, повреждений не имеет, утечки топлива также нет, судовому ходу она не препятствует. "Погибших и пострадавших нет. Всего от МЧС [к ликвидации последствий ЧП] привлечены два человека и одна единица техники", - уточнили в пресс-службе.