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Яхту, следовавшую из Ярославля в Сочи, сняли с мели в Татарстане

На судне находилось восемь человек

ТАСС, 26 сентября. Яхту, которая следовала из Ярославля в Сочи, сняли с мели на Волге в Спасском районе Татарстана, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

"В 15:30 мск яхту сняли с мели с помощью катера, принадлежащего ФБУ "Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей", - сказано в сообщении.

Днем 26 сентября к спасателям поступила информация о частной яхте Sunseeker 56, севшей на мель на Волге в Татарстане. На судне находилось восемь человек, никто из них не пострадал.

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РоссияКраснодарский крайТатарстанЯрославская область
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