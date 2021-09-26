{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На Урале участкового задержали по подозрению в изнасиловании девочки

Задержали также ранее судимого помощника машиниста

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Первоуральске двух подозреваемых в насильственных действиях в отношении несовершеннолетней. Один из них - ранее судимый помощник машиниста, второй - участковый, сообщил в воскресенье журналистам глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

"25 сентября в 19:35 к наряду патрульно-постовой службы ОВД Первоуральска <…> обратилась за помощью местная жительница 2009 года рождения. Она сообщила, что в отношении нее двумя неизвестными совершены противоправные действия насильственного характера. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемых", - сообщил Горелых.

Он уточнил, что участковый, младший лейтенант 1988 года рождения, поступил на службу в мае 2020 года, в день задержания у него был выходной. Машинист же ранее был судим по нескольким статьям УК РФ: "Угроза убийством", "Кража", "Убийство" и "Разбой".

Как сообщил журналистам старший помощник руководителя управления Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, возбуждено уголовное дело о совершении ряда преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Обоим фигурантам предъявили обвинение, по статье, предусматривающей наказание до 20 лет лишения свободы.

Теги
РоссияСвердловская область
Гибель альпинистов на Эльбрусе
Спасатели начали спуск тел погибших на Эльбрусе альпинистов
Тела трех человек спустили на высоту 5,1 тыс. м
Читать полностью