На Урале участкового задержали по подозрению в изнасиловании девочки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Первоуральске двух подозреваемых в насильственных действиях в отношении несовершеннолетней. Один из них - ранее судимый помощник машиниста, второй - участковый, сообщил в воскресенье журналистам глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

"25 сентября в 19:35 к наряду патрульно-постовой службы ОВД Первоуральска <…> обратилась за помощью местная жительница 2009 года рождения. Она сообщила, что в отношении нее двумя неизвестными совершены противоправные действия насильственного характера. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемых", - сообщил Горелых.

Он уточнил, что участковый, младший лейтенант 1988 года рождения, поступил на службу в мае 2020 года, в день задержания у него был выходной. Машинист же ранее был судим по нескольким статьям УК РФ: "Угроза убийством", "Кража", "Убийство" и "Разбой".

Как сообщил журналистам старший помощник руководителя управления Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, возбуждено уголовное дело о совершении ряда преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Обоим фигурантам предъявили обвинение, по статье, предусматривающей наказание до 20 лет лишения свободы.