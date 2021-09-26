В Подмосковье загорелся автосервис

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Пожар охватил ангар, в котором находится автосервис, в деревне Большое Толбино под Подольском в Подмосковье. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"В деревне Большое Толбино горит металлический ангар, в котором расположен автосервис. Площадь возгорания составляет 820 кв. м. Здание полностью охвачено огнем", - рассказал собеседник агентства.

Кровля ангара обрушилась, угрозы соседним зданиям нет. На месте работают пожарные.

В 18:06 объявили локализацию пожара на площади 864 кв. м, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.

В тушении пожара участвуют 74 человека и 22 единицы техники.