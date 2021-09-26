Шестерых детей в Таганроге госпитализировали после отравления парами хлора

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 сентября. /ТАСС/. Шестеро детей в Таганроге попали в больницу с отравлением парами хлора после посещения городского бассейна, сообщили журналистам в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.

"По предварительным данным, 26 сентября 2021 года у шестерых несовершеннолетних после посещения бассейна в одном из культурно-оздоровительных комплексов Таганрога резко ухудшилось самочувствие, в связи с чем их доставили в городскую больницу с признаками отравления парами хлора", - говорится в сообщении.

По информации городской администрации, родители четверых из шести детей, попавших в больницу с отравлением хлором в Таганроге, отказались от их госпитализации, состояние остальных двоих оценивается врачами как удовлетворительное. В больнице находятся двое детей.

В региональном следственном управлении уточнили, что по факту проводится проверка. "В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы и родственники пострадавших, отобраны пробы воды на санитарно-химические и микробиологические показатели", - уточнили в управлении. Свою проверку проводят территориальные органы Роспотребнадзора.