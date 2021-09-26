В исследовательском центре КСИР в Тегеране произошел пожар

ТЕГЕРАН, 26 сентября. /ТАСС/. Пожар зафиксирован в одном из исследовательских центров Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана), расположенном на западе Тегерана. Об этом сообщает в воскресенье агентство ISNA со ссылкой на пресс-службу КСИР.

Отмечается, что в результате происшествия ранения получили три человека, которые были доставлены в больницу. Пожар был локализован спасательными службами.

Также сообщается ,что исследовательский центр занимался вопросам самообеспечения КСИР.

Причины происшествия выясняются.