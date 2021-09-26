Водителя, посадившего ребенка за руль машины на МКАД, оштрафовали

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Сотрудники ГИБДД оштрафовали мужчину, который посадил ребенка за руль машины на МКАД и попал на видео, сообщается в Telegram-канале ведомства.

"Мужчина привлечен к административной ответственности в соответствии с ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ "Нарушение правил перевозки детей", - говорится в сообщении.

Согласно кодексу, за правонарушение физическим лицам грозит штраф в 3 тыс. рублей. Установлено, что инцидент произошел 25 сентября в 21:15 на 14-м км внешней стороны МКАД.

Водитель признал свою вину.