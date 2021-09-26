В экстренные службы поступило сообщение о минировании трех нижегородских ТЦ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 сентября. /ТАСС/. Информация о минировании трех крупных торговых центров в Нижнем Новгороде поступила в экстренные службы, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"Поступило сообщение о минировании зданий трех ТЦ: "Небо", "Фантастика", "Рио". На место направлены службы экстренного реагирования", - сказано в сообщении.

Дальнейшая информация уточняется, добавили в пресс-службе.

Торговые центры располагаются в многоэтажных зданиях в Канавинском ("Рио") и Нижегородском ("Небо", "Фантастика") районах города.