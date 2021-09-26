AP: игрока университетской лиги США по футболу убили в ходе стрельбы

НЬЮ-ЙОРК, 26 сентября. /ТАСС/. Игрок клуба Университета Юты по американскому футболу Аарон Лоу был застрелен поздно вечером в субботу. Как отмечает агентство Associated Press со ссылкой на полицию, инцидент произошел на домашней вечеринке в Солт-Лейк-Сити.

В результате стрельбы пострадала также женщина, сейчас она находится в критическом состоянии. Правоохранители разыскивают нападавшего. В декабре 2020 года был убит друг и партнер по команде Лоу Тай Джордан. В память о нем Лоу тогда стал выступать под его номером на поле.

Президент США Джо Байден представил 23 июня стратегию борьбы с преступностью в США. Администрация намерена добиться цели путем привлечения к ответственности нелегальных торговцев оружием и оказания поддержки со стороны федеральных властей местным правоохранительным органам.