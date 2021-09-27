В аварии на МКАД в Москве пострадали женщина и два ребенка

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Мать с двумя детьми получили травмы при столкновении четырех машин на МКАД, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.

По информации полиции, на 3-м км внутренней стороны МКАД произошло столкновение четырех автомобилей - двух грузовых и двух легковых.

"По предварительным данным, водитель одного из грузовых автомобилей пропустил поворот и начал резкое перестроение вправо. Не справившись с маневром, он произвел столкновение с грузовиком и двумя легковушками, в одной из которых пострадали мама и двое детей", - говорится в сообщении.

Предварительно, пострадавшие отделались ссадинами и ушибами. Движение на участке дороги ограничено по трем крайним полосам.