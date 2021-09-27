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В Дагестане погибли четыре человека в результате ДТП

По предварительным данным пресс-службы регионального МВД, еще четыре человека пострадали

МАХАЧКАЛА, 27 сентября. /ТАСС/. Четыре человека погибли и столько же пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием грузовика и двух легковушек в Дербентском районе Дагестана. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе регионального МВД.

"В результате ДТП с участием грузовика и двух легковушек в Дербентском районе Дагестана, предварительно, погибли четыре человека, еще столько же - пострадавшие", - сказал собеседник агентства. При этом он уточнил, что состояние водителя грузовика тяжелое.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

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