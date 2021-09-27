На Камчатке нашли тела всех погибших в авиакатастрофе с Ка-27

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 сентября. /ТАСС/. Тела всех пятерых членов экипажа, погибших на борту вертолета Ка-27, который потерпел крушение в ночь на пятницу, найдены, сообщил ТАСС источник в авиационных службах на Камчатке.

"В авиакатастрофе погибли пять человек. Их тела найдены", - сообщил ТАСС источник.

Вертолет Ка-27 в ночь на пятницу произвел жесткую посадку около горы Острой в Камчатском крае. Разбившийся вертолет, по данным источника ТАСС, принадлежит ФГКУ "Пятый авиационный отряд", базирующемуся в Камчатском крае и принадлежащему ФСБ России. Обломки вертолета также найдены.